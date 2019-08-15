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Гройсман: Украине нужен новый закон о столице

15.08.2019 / 12:50
Премьер-министр Владимир Гройсман выступает за принятие нового закона о столице Украины, который бы сбалансировал должности городского главы Киева и главы госадминистрации.

Об этом глава правительства заявил на заседании Кабинета министров.

Прямая речь: "Украине нужен новый закон о столице, о городе Киев, где бы четко было расписано, что такое местное самоуправление и были полноценные полномочия городского главы, а с другой стороны – были полноценно отражены полномочия государственной власти. Этот баланс должен быть обеспечен новым законом о столице.

Парламент, который отходит, почему-то это вопрос не принял – я думаю, он был очень политизирован... Надеюсь, что в рамках реформы децентрализации новый закон о столице – новый, европейский, эффективный будет наработан новым парламентом и правительством и будет реализован".

Кроме того, Гройсман прокомментировал ситуацию с местными выборами: "Нужно сначала завершить реформу децентрализации, усовершенствовать законодательство о местных выборах.

Редакция 2015 года о местных выборах несовершенна и ошибочна – и я надеюсь, что новый парламент это сможет исправить. Когда будут внесены изменения в Конституцию и в законы о местном самоуправлении, можно будет проводить очередные выборы".

Премьер также отметил: "Я думаю, что наша работа по подготовке переходных материалов позволит новому правительству быстрее подойти к делу. И я верю, что мы имеем шанс получить большой украинский успех".

Напомним, сейчас Владимир Кличко одновременно занимает должности городского главы Киева и главы Киевской городской государственной администрации.

Команда нового президента Владимира Зеленского хочет назначить своего человека на пост главы КГГА. Кличко заявляет, что власть в Киеве нужно менять на выборах.

Владимир Гройсман отказался рассматривать вопрос увольнения Кличко с должности руководителя КГГА, оставив это уже следующему составу правительства.

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закон, столица, Киев, Гройсман
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