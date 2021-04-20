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Европа и США должны активизироваться, чтобы избежать новой войны против Украины - Макрон

20.04.2021 / 12:17
Европа и Соединенные Штаты должны ускорить дипломатические усилия для предотвращения новой российской агрессии на украинской земле.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью американскому телеканалу CBS.

«Если мы сейчас хотим быть эффективными в Украине, мы должны ускорить дипломатическую повестку дня США и Европы. Каждый из нас должен быть очень четким перед Россией. Мы никогда не примем новые военные операции на украинской земле и мы должны развивать надежный путь ради этого», - заявил президент Франции.

Макрон подчеркнул, что Россия должна принять меры по деэскалации вблизи украинских границ.

«Сегодняшняя ситуация и уровень напряженности на границе являются абсолютно контрпродуктивными», - констатировал президент Франции.

Он также выразил убеждение, что в случае дальнейшей неприемлемого поведения России необходимо вводить санкции.

Как также заявил в этом интервью Макрон, международное сообщество должно определить четкие «красные линии» в своих отношениях с РФ.

Ранее в Елисейском дворце сообщили, что президент Макрон планирует в ближайшее время провести переговоры с президентом РФ Путиным.

Напомним, 16 апреля Президент Украины Зеленский находился с рабочим визитом в Париже.

Источник

США, Европа, Макрон
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