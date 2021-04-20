В Черкассах открыли православную гимназию УПЦ

В пригороде Черкасс, в селе Думанцы, открыта православная гимназия Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на cherkasy.church.ua, гимназия создана по благословению архиепископа Черкасского и Каневского Феодосия, стараниями активных прихожан храмов и православных педагогов.

«Гимназия действует как начальная школа с перспективой обучения учеников и старших классов. Кроме школьных предметов в программе преподается Закон Божий, жития святых и азы церковно-славянского языка. Духовным образованием в гимназии занимаются священники Черкасского благочиния. Учебная база находится в пригороде Черкасс, где дети не только учатся, но и имеют возможность познакомиться с живописной природой и животным миром украинского села», - отметили в пресс-службе Черкасской епархии.

В будущем главный учебный корпус гимназии планируется обустроить и при Архангело-Михайловском кафедральном соборе в Черкассах.

Архиепископ Черкасский и Каневский Феодосий освятил автобус, на котором школьников будут возить в православную гимназию и подарил ученикам новые учебники по «Православной этике».