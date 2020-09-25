В отсутствие Кернеса, его соратники уже договариваются с Аваковым, - журналист

Так журналист Евгений Хурсин прокомментировал ситуацию с выдвижением в мэры Харькова Михаила Добкина.

"Итак, в мэры идет Добкин. На словах Добкин говорит, что страхует Кернеса. А на деле, если Геннадий Адольфович сойдет с дистанции, Добкин надеется и имеет не малые шансы вернуться в кресло мэра, которое занимал в 2006-2010 гг.", - так журналист пояснил мотивацию Добкина.

Хурсин пишет, что еще один кандидат-тяжеловек Александр Фельдман идет в мэры от ОПЗЖ.

"Еще один тяжеловес - Александр Фельдман - идет от "Оппозиционной платформы - За жизнь". Из окружения Фельдмана известно, что он настроен всерьез побороться за победу. И уход Кернеса дает ему такой шанс", - написал он.

Вместе с тем, Евгений Хурсин призывает обратить внимание на альянс первого заммэра Харькова Игоря Терехова и министра внутренних дел Арсена Авакова.

"Но первый зам городского головы Игорь Терехов тоже не так прост. На публику Терехов говорит, что Кернес - это "бренд города", который "в скором времени прибудет в Харьков". А тем временем сам Терехов подстраховался и договорился с Аваковым, как сообщают мои источники в кругах харьковских элит", - сообщил журналист.

Хурсин пояснил, что взаимная заинтересованность Терехова и Авакова заключается в том, что глава МВД будет управлять Харьковом через фракцию в горсовете, а первый зам Кернеса получит поддержку полиции и радикалов.

"Терехов проведет в горсовет большую фракцию на бренде Кернеса. А Аваков обеспечит поддержку полиции и "независимых" уличных радикалов. Взамен глава МВД получит возможность влиять на управление городом через фракцию Кернеса", - пояснил журналист.

"Напомню, что в ночь с 25 на 26 октября именно полиция будет влиять на подсчет голосов, потому как личный состав Нацполиции будет прикомандирован к каждому участку. Дадут в Киеве на Богомольца команду "правильного контроля и мониторинга" как побеждает "Блок Кернеса" - и победит список Кернеса. А дадут команду защитить результаты кандидата X - и мэром Харькова станет X", - заключил журналист Евгений Хурсин.