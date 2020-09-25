Войти | Зарегистрироваться
18:59

пятница,
25 сентября
Онлайн
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

ИноСМИ опубликовало перевод статьи Time с убийственным комментарием

25.09.2020 / 18:48
Выполняя политическую задачу, репортер поддерживающего Байдена издания Time игнорирует слова собеседников

Портал ИноСМИ пользуется заслуженной популярностью как сайт переводов статей в иностранной прессе на русский язык. Но в этот раз, переводя статью американского журнала Time сопроводили убийственным коментарием, которое заставляет задуматься о «профессионализме» и заангажированности автора – Американского журналиста Саймона Шустера.

«Перед нами — пример того, как, выполняя политическую задачу, репортер поддерживающего Байдена издания Time игнорирует слова собеседников. Его задача — доказать, что «близкий к Путину» киевский политик Медведчук пытался через дипломата Телиженко опорочить Байдена. Медведчук «в среду сделал специальное заявление, что никогда не встречался с Телиженко и не знаком с ним». Но автор настаивает на своей версии событий».

Главная цель автора понятна с первых строк: «Предложение о сотрудничестве поступило осенью 2019-го года от украинской партии, сопредседателем которой является друг и доверенный союзник российского президента Владимира Путина Виктор Медведчук», как будто в этой партии кроме Медведчука никого нет.

Более того, автор, ссылаясь на Телиженко пишет: «Информацию передавали по целому ряду каналов, в том числе, через отданного под суд газового магната, поддерживавшего тесные связи с Кремлем, и через украинского депутата, который учился в российской шпионской академии». А за комментарием обращается не к «газовому магнату» или «украинскому депутату, который учился в шпионской академии», а к Медведчуку.

Если журналист обратился к этим людям (речь идет о Фирташе и Деркаче), а они не ответили, об этом можно сказать двумя словами. Это выглядит очень странно. Как и попытка прилепить Медведчука, на которую обратили внимание в ИноСМИ.

Медведчук, Телиженко, Time
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
25 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.