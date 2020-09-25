Фирташ дает деньги «Нацкорпусу», чтобы решать свои политические вопросы и укреплять позиции Левочкина в партии - эксперт

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал политический обозреватель Даниил Алексеев:

«Для «Нацкорпуса» ситуация весьма удивительная – радикалы берут деньги у одного крыла ОПЗЖ, чтобы нападать на другое крыло этой же партии. При этом для публики это презентуется как борьба с «русским миром».

Перед президентскими выборами тогда еще глава государства Петр Порошенко на встрече с блогерами заявил, что радикалов из «Нацкорпуса» финансируют олигархи Дмитрий Фирташ и Сергей Левочкин. Тогда на это мало кто обратил внимание, хотя Порошенко был прав. Сейчас, когда в Украине витает запах досрочных выборов в Раду, Фирташ с помощью прикормленных радикалов решает свои личные задачи.

По информации из нескольких источников, Фирташ дает деньги Билецкому, «Боцману» и другим видным радикалам уже несколько лет. Олигарх финансирует «Нацкорпус» через нардепов Сергея Левочкина и Суто Мамояна. Когда Билецкий баллотировался в нардепы по одному из киевских округов, Фирташ вливал через Левочкина личные средства в его избирательную кампанию. Также Левочкина и Билецкого несколько раз видели в киевских ресторанах.

Если просмотреть все заявления лидеров радикальных движений, вы не увидите словесных атак в сторону Левочкина, Бойко, других представителей «крыла» Фирташа в ОПЗЖ. Все стрелы националистов летят в сторону Медведчука. Они даже угрожали ему убийством».

«Все это выглядит как банальная конкуренция за влияние. Не секрет, что выборы в Раду могут пройти уже будущей весной. У ОПЗЖ сейчас прекрасная динамика рейтингов – они растут, в то время как показатели «Слуги народа» падают. Поэтому Фирташу точно есть за что бороться. Удивительно только, что при этом страдают только каналы Медведчука» - отметил эксперт.