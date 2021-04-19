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The Spectator: Санкции против Медведчука и обострение на Донбассе нужны Зеленскому, чтобы ускорить вступление в НАТО

19.04.2021 / 15:22
Украинские власти спровоцировали эскалацию конфликта на Донбассе, чтобы получить военную помощь от Соединенных Штатов Америки и ускорить вступление Украины в НАТО. Но у Зеленского нет шансов.

Об этом пишет старейшее в мире издание, британский еженедельный журнал The Spectator.

В публикации отмечается, что война на Донбассе – это «беспорядочная и токсичная смесь», которая имеет тенденцию вспыхивать в конце зимы.

«По мере высыхания густой весенней талой грязи начинается сезон кампании. И в политическом смысле это уже произошло. Президент Украины Владимир Зеленский, предположительно, из-за того, что его рейтинг в опросах резко упал, жестко выступил против оппозиционного политика Виктора Медведчука. Он и его жена попали под санкции, а три принадлежащих ему телеканала были заблокированы», – пишет The Spectator.

Британское издание уточняет, что сразу после начала преследования Медведчука и других оппозиционных политиков украинские власти начали «стягивать силы вдоль линии соприкосновения» на Востоке страны.

«Киев посчитал это благоразумным. А в Москве, разумеется, расценили это как провокацию и предположили, что будут последствия», – сообщает английский журнал.

В публикации утверждается, что хоть Украина и опасается «последствий», но Владимир Зеленский надеется извлечь из этой ситуации максимальную выгоду: получить военную помощь США и ускорить вступление Украины в НАТО.

«Вашингтон пытается заявить о своей поддержке, предлагая отправить несколько военных кораблей в Черное море, но даже если они прибудут туда, нет никакой вероятности, что они вступят в бой с российскими войсками. И как бы Зеленский ни продвигал эту идею, нет никаких шансов на то, что Украина вступит в НАТО в ближайшие годы», – резюмирует The Spectator.

Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что мирное урегулирование конфликта на Донбассе зависит полностью от политической воли Владимира Зеленского.

«Для того чтобы не было обострений, для того чтобы избежать их сегодня и в будущем, необходимо выполнение Минских соглашений, которые, в ходе разговора между Путиным, Макроном и Меркель были признаны безальтернативными», – подчеркнул парламентарий.

санкции, Донбасс, НАТО, Медведчук, Зеленский
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