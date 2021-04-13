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Популярная эстонская газета считает, что ради сведения счетов с Медведчуком Зеленский готов развязать полномасштабную войну

13.04.2021 / 13:17
Анализируя причины обострения конфликта на Востоке Украины, крупнейшая эстонская общественно-политическая газета Postimees подчеркивает, что в Эстонии опасаются последствий стягивания военной техники на границах Украины.

Издание отмечает, что разрушительные последствия эскалации военных действий на Донбассе, а также развертывания войск вдоль украинской границы, которое может перерасти в полномасштабную войну, коснуться не только Украины, а и ближайших «соседей». При этом причиной обострения украинского конфликта, по мнению Postimees, являются недавние действия Зеленского, направленные против оппозиции.

«Причиной могут быть политические решения, принятые Президентом Украины Владимиром Зеленским в последние месяцы», – пишет эстонская газета, уточняя, что речь идет о закрытии трех оппозиционных телеканалов («112 Украина», NewsOne, ZIK) и введении санкций в отношении политического оппонента Владимира Зеленского председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, популярность которого в последнее время значительно выросла.

«Один из способов замедлить это развитие – разжечь замороженный конфликт на Востоке Украины или даже создать новые горячие точки», – предполагает издание.

Также, по мнению эстонской газеты, вероятность полномасштабной войны возрастет, «особенно если западные страны во главе с США будут готовы решительно поддержать Украину».

В публикации отмечается, что происходящее на границах Украины, «не является хорошим решением для Эстонии, и мы должны учитывать это при обеспечении нашей безопасности», – подытожили в Postimees.

Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что мирное урегулирование конфликта на Донбассе зависит полностью от политической воли Владимира Зеленского.

«Для того чтобы не было обострений, для того чтобы избежать их сегодня и в будущем, необходимо выполнение Минских соглашений, которые, в ходе разговора между Путиным, Макроном и Меркель были признаны безальтернативными», – подчеркнул парламентарий.

санкции, Донбасс, Медведчук, Зеленский
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