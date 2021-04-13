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Зеленский запросил переговоры с Путиным еще 26 марта, после гибели четверых украинских военных под Шумами - Мендель

13.04.2021 / 13:23
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель подтвердила, что Владимир Зеленский направил запрос президенту России Владимиру Путину на предмет переговоров о необходимости снижения эскалации на Донбассе.

В частности, сразу после гибели четверых украинских военнослужащих в результате обстрела под посёлком Шумы Донецкой области 26 марта.

"Запрос на переговоры (от Зеленского к Путину – ред.) поступил сразу после гибели четверых военнослужащих Вооруженных сил Украины – еще 26 марта", - сказала Мендель агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

По словам пресс-секретаря, в настоящее время "положительного ответа на запрос не поступало".

Как сообщалось, четверо украинских военнослужащих группы разминирования погибли 26 марта в районе населённого пункта Шумы Донецкой области в результате обстрела снайперами, ещё двое получили ранение.

30 марта ситуацию в сфере безопасности на Донбассе в режиме видеоконференции в рамках Нормандского формата обсудили президенты Франции, Германии и России, без участия президента Украины Владимира Зеленского. В результате переговоров, лидеры Германии и Франции призвали президента России поспособствовать прекращению огня на Донбассе. В свою очередь, Владимир Путин заявил, что к эскалации причастен только Киев.

На следующей неделе планируется проведение двусторонней встречи между президентами Украины и Франции для обсуждения урегулирования ситуации и снижения уровня эскалации на Донбассе.

Источник

запрос, Путин, Зеленский
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