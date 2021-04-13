Иерарх из Северной Македонии сравнил ситуацию в стране с положением УПЦ

Испытания и дискриминация, с которыми сегодня сталкиваются православные украинцы, помогут им обрести богатый опыт внутренней жизни.

Как сообщает сайт Mitropolija, викарий архиепископа Охридского епископ Стобийский Давид в интервью Православному исследовательскому центру «Хризма» рассказал о проблеме церковного раскола в Северной Македонии, который напоминает ситуацию в Украине и дал советы верующим УПЦ.

«Следуя примеру своих коллег из Украины, политики Северной Македонии, нарушая светский характер государства, определенный Конституцией, берут на себя роли лидеров раскольнической «МПЦ» и направляют письма главам Церквей от имени «МПЦ». Таким образом, они унижают МПЦ, представляя ее неспособной решать свои проблемы. Когда сиюминутная политика хоть чуть-чуть разожмет тиски объятий, в которых держит «МПЦ», можно будет ожидать решения проблемы», – отметил епископ Давид.

Отвечая на вопрос, какой совет владыка может дать верующим канонической Украинской Православной Церкви, которые сегодня также подвергаются дискриминации, епископ сказал:

«Киприан Карфагенский подчеркивает, что даже кровью мучеников не смыть грех раскола. Отношение в духе Священного Предания, которое часто подчеркивается нашим архиепископом [Охридским Иоанном], заключается в том, что мы не просим о страданиях, но когда Бог их попускает, мы готовы получить их как благословение, как наш крест, с которым мы достигаем воскресения. Невозможно прийти к воскресению, не будучи распятым на кресте. Сегодня православные христиане Украины призваны засвидетельствовать чистоту православной веры своей принадлежностью и верностью канонической Церкви Украины, Предстоятелем которой является Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий».

Епископ Давид отметил, что испытания и дискриминация, с которыми сегодня сталкиваются православные украинцы, помогут им обрести «исключительно богатый опыт внутренней жизни, опыт, который нельзя получить ни в одном вузе», именно эти испытания помогут им получить «духовную докторскую степень». И этот опыт станет самым ценным наследием для будущих поколений.

Он также выразил мнение, что верующие канонической Церкви во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием не должны оставаться пассивными, а должны «всеми законными средствами деконструировать несправедливую систему» и, доходя вплоть до высших судебных инстанций, активно бороться с дискриминацией, нарушением верховенства закона в области прав человека и религиозных свобод.

«Верующие Церкви должны обратиться ко всем тем, кто причиняет им страдания, словами святого мученика Платона: мучайте еще больше, чтобы ваша бесчеловечность была видна еще яснее; а с другой стороны, еще яснее будут видны смирение и слава Церкви. Перефразируя слова преподобного Порфирия Кавсокаливита, мы не должны и не будем пытаться изгнать тьму из нашей жизни, потому что это может нас изнурить, и мы ничего не достигнем. Мы должны с радостью стремиться быть профессионалами, которые впустят свет Христов в свою жизнь, и тогда тьма просто исчезнет», – заключил епископ Давид.

***Северная Македония относится к канонической территории Сербского Патриархата, законным Предстоятелем северномакедонской общины верующих является архиепископ Охридский Иоанн (Вранишковский), находящийся в подчинении у Патриарха Сербского. С момента своего создания в 2002 году, Православная Охридская Архиепископия живет в условиях гонений со стороны северномакедонских властей, а владыка Иоанн подвергается постоянным судебным преследованиям по надуманным и ложным обвинениям.