Американские аналитики считают, что Зеленский извлекает политическую выгоду из санкций и обострения конфликта на Донбассе

Об этом говорится в публикации на сайте Центр анализа европейской политики в Вашингтоне (СЕРА).

В публикации отмечается, что Зеленский столкнулся с необходимостью решать серьезные проблемы, возникшие из-за резкого падения рейтингов Президента после роста тарифов за коммунальные услуги и «несколько хаотичной» реакции правительства на коронавирус.

«Зеленский пришел к власти, пообещав положить конец боевым действиям и договориться о прекращении конфликта. Но до сих пор это ему не удавалось. После победы на президентских выборах 2019 года с поддержкой в 73%, его рейтинг упал. Это было в некоторой степени неизбежно, учитывая разочарования», – говорится в публикации.

По мнению американских аналитиков, Донбасс остается ключевой проблемой для украинского общества и «вспышка на востоке», по замыслу властей, могла бы отвлечь украинцев от внутренних проблем.

«Но пока что возобновление насилия на Востоке Украины не вызвало новой патриотической волны, которая способствовала бы поддержке Зеленского», – идет речь в материале.

Как, в прочем, и попытка Президента повысить рейтинги за счет санкций и репрессий против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и других оппозиционных политиков, уточняется в публикации.

Кроме повышения рейтинга, по мнению аналитиков центра, Зеленский использовал ситуацию с обострением для продвижения членства Украины в НАТО.

«В общем, Украина не может столько выиграть от опасной провокации. Похоже, что большинство рисков перевешивают выгоды, хотя это не значит, что Киев не будет пытаться заручиться всей возможной поддержкой Запада», – говорится в заключение статьи.

Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Зеленский и его окружение ведут Украину к национальной катастрофе кратчайшим путем. Парламентарий подчеркнул, что гражданам Украины и международным партнерам стоит задуматься над тем, что во главе Украины стоит непрофессиональная команда с диктаторскими амбициями, ставящая своей целью узурпацию власти и уничтожение прав и свобод граждан.