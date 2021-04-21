ОПЗЖ: Зеленский в очередной раз пытается подчинить себе судебную систему, поправ законы и Конституцию

Об этом говорится в официальном заявлении партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

В пресс-службе политсилы отметили, что такие действия Президента являются очередной попыткой узурпировать власть, подчинив себе судебную систему страны.

«Его цель – максимальное ослабление системы правосудия, полный контроль над судами и фактически лишение украинских граждан права на судебную защиту. Это позволит власти продолжить взятую на вооружение практику внесудебных расправ над оппозицией, закрытия независимых СМИ, рейдерского уничтожения бизнеса в интересах своего ближайшего окружения и заокеанских хозяев», – говорится в заявлении ОПЗЖ.

В частности, речь идет о проекте закона от 13 апреля 2021 года № 5369 о ликвидации ОАСК и образовании Киевского городского окружного административного суда, который глава государства уже внес в Верховную Раду и который, как утверждают в политической силе, содержит признаки служебного подлога.

«Продвигая вышеуказанную инициативу, он не провел по законопроекту № 5369 надлежащих консультаций с Высшим советом правосудия, как того требует Основной Закон. Более того, обсуждал с ВСП совсем другую законодательную инициативу. Из консультативных заключений Высшего совета правосудия следует, что речь шла об образовании Окружного административного суда Киевской области и города Киева вместо ликвидируемого Окружного административного суда города Киева и Киевского окружного административного суда», – отметили в партии.

Кроме того, уточняется, что глава государства стыдливо умалчивает и о выводах ВСП по поводу его предыдущего законопроекта, хотя они являются обязательными к рассмотрению.

«Высший совет правосудия четко констатировал, что реализация указанного законопроекта не представляется возможной до начала работы полномочного состава Высшей квалификационной комиссии судей Украины, на основании рекомендаций которой должен происходить перевод судей из ликвидированного в новообразованный суд», – написано в заявлении партии.

Еще одним примером нарушения властью норм действующего законодательства в «Оппозиционной платформе – За жизнь» считают угрозу Федора Вениславского, представителя Президента в КСУ, расценивать как «основание для увольнения» отказ судей ОАСК дать согласие на их перевод в другие суды.

«Европейская хартия о статусе судей устанавливает, что занимающий должность судья не может быть переведен на любую другую работу, даже с повышением по службе, без его на то согласия. На попытки расправы над ОАСК уже отреагировал Совет судей Украины. Там заявили об отсутствии правовых оснований для принятия предложенных Президентом Зеленским проектов законов о ликвидации Окружного административного суда города Киева и предостерегли главу государства от нарушения Конституции», – сообщили в ОПЗЖ.

В политической силе считают, что подобные действия Президента и его представителей являются очередным наступлением на независимость судей в Украине, напомнив, что «под удар» власти уже попал Конституционный Суд Украины.

«Политически мотивированным давлением и откровенной травлей судей КСУ, попыткой объявить "ничтожным" законное решение Конституционного Суда Украины и даже распустить весь его состав власть продемонстрировала произвол и полный правовой нигилизм», – напомнили в ОПЗЖ.

Представители партии уверены, что действия главы государства подчиняются интересам внешнего управления Украиной. А силы, которые его осуществляют, в первую очередь Соединенные Штаты Америки, которые устами своих представителей и многочисленных грантовых организаций поставили украинской власти конкретную задачу: передать судебную систему, в частности формирование судейского корпуса, под их полное управление. И ничего общего ни с реформой, ни с суверенитетом этот рейдерский захват судебной системы Украины не имеет», – резюмировали в «Оппозиционной платформе – За жизнь».

Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что международным партнерам стоит задуматься над тем, что во главе Украины стоит непрофессиональная команда с диктаторскими амбициями, ставящая своей целью узурпацию власти и уничтожение прав и свобод граждан.