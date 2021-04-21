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Лукашенко: хочу, чтобы Украина была нашей, три братских народа были вместе

21.04.2021 / 14:46
Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его позиция по Украине остается неизменной.

Он уверен в возможности урегулирования ситуации на Донбассе, если следовать минским соглашениям.

Об этом он заявил на встрече с нардепом от украинской партии "Слуга народа" Евгением Шевченко, сообщает "БелТА".

По его словам, в этой политике побеждает не просто сильнейший, но тот, кто умнее.

"Я очень хотел бы, чтобы Украина была нашей, чтобы мы как славянские народы, три братских народа были вместе. На пользу народов. Никто не собирается порабощать один одного, никто не собирается давить один на одного", - заявил он.

Лукашенко считает, что урегулировать ситуации на Донбассе можно, но только следуя минским соглашениям. По его словам, урегулирование ситуации на востоке страны зависит только от Украины.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что оппоненты власти стремятся все делать для того, чтобы сломать страну. По его словам, Украина упала, а вот Беларусь еще держится.

Ранее эстонская разведка заявила, что нападение российской армии на Украину и страны Балтии из территории Беларуси становится все более реальным из-за превращения этого союзного Кремлю государства фактически на еще один военный округ РФ.

Источник

Шевченко, Лукашенко
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