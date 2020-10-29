Судьи возвращают Зеленскому суверенитет и дают возможность выполнить предвыборные обещания, — Золотарев

Об этом заявил руководитель центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев, пишут Украинские новости.

"Запад выстроил так называемую антикоррупционную вертикаль, завершив ее Антикоррупционным судом. И, по сути, эта вертикаль не столько направлена против коррупции, сколько на влияние и контроль за украинской политической и бизнес элитой, на принятие решений. Если мы говорим о независимости НАБУ, антикоррупционной прокуратуры и суда, то подразумевается независимость от украинской власти, но зависимость и контроль со стороны наших внешних партнеров. Куда бегали представители НАБУ, таская служебные документы? В посольство США! По сути, в лице этой антикоррупционной вертикали мы имеем инструмент реализации колониальной политики в отношении подмандатной территории, которой считают Украину", - заявил эксперт.

"Судьям и остальным представителям нынешней украинской элиты априори приходится выступать с позиции защиты суверенитета, поскольку если Запад реализует то, что он хочет, то они все пойдут "под нож". Но сорится с коллективным Западом те же олигархи по понятным причинам не хотят. Однако, против агентов влияния коллективного Запада выступили судьи. "Перебить" их Сытнику и остальным будет очень тяжело, поскольку судьи играют на своем поле, где они априори сильнее", - отметил Золотарев.

То, что президент довольно невнятно отреагировал на последние решения судов, высказав лишь общие фразы, по мнению эксперта говорит о нежелании Зеленского идти на конфликт от своего имени.

"У президента сохраняется позиция, которую мы видим по его и внутренней и внешней политике. Он хочет быть со всеми хорошим, хочет нравится всем. Но в этой ситуации для него действительно очень удобно, когда он может умыть руки, кивая на независимую судебную систему. Если речь идет именно о такой политике, то это разумная политика. Если же это очередное лавирование и половинчатость, то ничем хорошим для Зеленского это не закончится", - предрекает он.

Политолог не готов сказать, найдет ли в себе сейчас силы Зеленский поддержать судебную систему и избавиться от таких навязанных извне органов как НАБУ.

"Возможно, он этого и хочет. Но, как мы видим, с одной стороны он связан по рукам и ногам группами влияния вокруг него, а с другой стороны Запад, с которым он боится сорится. Даже когда были стопроцентные уголовные дела по Порошенко, он действовал в тех рамкам, которые ему установил Запад, то есть дал команду не трогать Порошенко", - напомнил эксперт.

В то же время он убежден, что президент не станет открыто защищать главу НАБУ Артема Сытника и делать то, чего сейчас требуют активисты, например инициировать ликвидацию Конституционного суда.

"Скорее всего, он дистанцируется от этого. Он не будет публично ни защищать, ни валить его. Он займет позицию "чуть-чуть в сторонке". И тем более он не решится пойти на жёсткий демарш в отношении Конституционного суда, где "зашиты" интересы слишком многих влиятельных групп в стране", - полагает политолог.

В то же время, по словам Золотарева, если судебной системе удастся отстоять суверенитет страны, то выиграет от этого в первую очередь именно Зеленский.

"Сегодня очень многие вещи, в той же тарифной политике, президент не может сделать потому, что там (на Западе, - Ред.) ему этого не разрешают. Как раз уменьшение влияния Запада на принятие решений в Украине может развязать руки Зеленскому в выполнении ряда его программных обещаний. А мы уже увидели по итогам выборов, что игнорирование этих обещаний очень дорого обходиться Зеленскому и его партии", - заявил эксперт.

Золотарев также предрекает дальнейшее обострение ситуации и начало настоящей информационной войны против Конституционного суда и Окружного админсуда Киева. Причем, по мнению эксперта, в ситуацию будут открыто вмешиваться иностранные послы.

"Послы G7 в Украине давно выходят за рамках чисто дипломатической деятельности, это наблюдалось еще при Порошенко, поэтому наверняка будет давление и со стороны посольств и неизбежно, мы уже это видим, начнется информационная война против судей", - полагает он.