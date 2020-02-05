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Зеленский заявил о необходимости перезагрузки судебной системы

06.02.2020 / 11:20
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что стране необходимо перезагрузка судебной системы, чтобы не выносились такие решения, как по приостановке концессии Херсонского морского порта.

"Я уверен, что мы с вами доживем до момента, когда будет перезагрузка судебной системы. Вы же видите, что происходит. Пока что у нас сложная ситуация с судами, и она всегда была очень сложная. То есть они личности в этой стране. Мы сейчас с этим боремся. Мы говорим о защите наших инвесторов", - сказал он журналистам в среду во время посещения Оболонского районного отдела Государственной миграционной службы.

Зеленский указал, что сейчас идет "настройка системы, как противодействовать этому".

При этом президент отметил, что в Украине есть много порядочных судей, но есть и много проблемных кейсов, которые не дают развиваться Украине, не дают возможности защищать как внутренние, так и иностранные инвестиции.

Источник

суд, судебная система, Зеленский
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