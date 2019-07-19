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Зеленский: суды не должны быть карательными органами, но общество хочет приговоров

19.07.2019 / 18:16
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что суды не должны быть карательными органами и подвергаться влиянию, но общество требует приговоров "мошенникам и бандитам".

"Я согласен, что никто не имеет права влиять на суд, и это не карательный орган. Но понимаете, это не только площадка для адвокатов. Потому что общество хочет приговоров. Это не карательный орган, но мы можем с вами еще 30 лет жить в Украине, и очень хорошо об этом говорить, но будем жить уже в другой стране", - сказал он на заседании Национального антикоррупционного совета в четверг, 18 июля, реагируя на слова адвоката и правозащитницы Ларисы Денисенко о том, что суды не должны быть карательным органом, выносить как обвинительные, так и оправдательные приговоры.

Зеленский убежден, что сейчас нужны решительные действия. "При это я с вами согласен, что суд - это не карательный орган, но всё-таки нужны приговоры", - указал он.

Зеленский привел в пример слова самой Денисенко о том, что граждане видят огромные доходы и различные ценности у тех, кто подает электронные декларации, но не видят реального механизма привлечения этих людей к ответственности за незаконное обогащение.

"И при этом вы говорите, что приговоры - не главное. Мне кажется, что те люди, которые являются мошенниками, бандитами, и всё общество не только знает их фамилии, они уже звезды: все знают, где они живут, - ничего не боятся сегодня, кроме приговоров", - считает президент.

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приговор, суд, Зеленский, Денисенко
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