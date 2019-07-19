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ЕС призвал РФ к безоговорочному освобождению украинских моряков и их судов

19.07.2019 / 19:41
Европейский союз неоднократно выражал обеспокоенность судьбой всех граждан Украины, незаконно задержанных на Крымском полуострове и в России, заявил в четверг, 18 июля, член Еврокомиссии (ЕК) Христос Стилианидес.

Стилианидес выступал на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге от имени главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"К ним относятся крымские татары и другие украинцы, кто выступал против незаконной аннексии. Мы по-прежнему призываем к немедленному и безоговорочному освобождению захваченных украинских военнослужащих и их судов в соответствии с распоряжением Международного трибунала по морскому праву", - сказал еврокомиссар, открывая дебаты о нарушениях Россией территориальной целостности Украины, прав человека, в частности, экологических активистов, несоблюдении других международных обязательств.

Он сообщил, что дипломаты из представительства ЕС и посольств государств-членов в Москве регулярно посещают судебные заседания и поддерживают контакты с адвокатами. "ЕС также регулярно поднимает вопросы об отдельных случаях, включая Олега Сенцова, Павла Гриба и Эдема Бекирова, которым необходима срочная медицинская помощь, на двусторонних встречах с российскими представителями и в публичных заявлениях, в том числе в Совете Европы и ОБСЕ", - добавил Стилианидес.

По его словам, Россия несет особую ответственность за соблюдение прав человека "на незаконно аннексированном Крымском полуострове". Право на юридическую помощь, доступ к консульским работникам и медицинское обслуживание должны полностью соблюдаться. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека отметило, что крымские татары по-прежнему "несоразмерно страдают от полицейских рейдов и преследуются по закону в связи с терроризмом и преступлениями, связанными с экстремизмом, в ходе судебных разбирательств, не соответствующих стандартам в области прав человека", отметил член ЕК.

Он заявил, что ситуация с правами человека в неконтролируемых Украинским государством районах восточной Украины, "где Россия играет дестабилизирующую роль", также вызывает глубокую обеспокоенность.

Стилианидес от имени Могерини указал на то, что "общая среда для правозащитников и активистов гражданского общества в России характеризуется ограничениями основных свобод".

Он также заявил о глубокой обеспокоенности ЕС, что во время осознания международным сообществом климатической катастрофы в РФ совершаются насильственные нападения на отдельных экологических активистов, таких как Андрей Рудомаха и его коллег, и предпринимаются судебные преследования против неправительственных организаций, таких как "Экозащита!"

"Мы напоминаем, что российские власти обязаны уважать и защищать права всех незаконно задержанных граждан Украины и права российских граждан и активистов в соответствии с международными обязательствами России в области прав человека", - подчеркнул еврокомиссар.

Источник 

ЕС, пленные моряки, Стилианидес
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