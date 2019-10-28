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Верховный суд просит Зеленского ветировать закон о деятельности органов судейского самоуправления

28.10.2019 / 11:15
ВСУ обращается к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой наложить вето на принятый парламентом в целом закон (№1008) о внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности органов судейского самоуправления.

Как сообщает в пятницу, 25 октября, пресс-служба Верховного суда, такое решение судьи утвердили на заседании пленума.

"Верховный суд обращается к президенту Украины с просьбой применить данное Конституцией Украины право вето к принятому Верховной Радой Украины закону Украины "О внесении изменений в закон Украины" "О судоустройстве и статусе судей" и в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского самоуправления", - говорится в принятом судьями обращении к главе государства.

В обращении подчеркивается, что "закон формирует потенциальные угрозы независимости всех судей, а его принятие приведет к реальному посягательству на их независимость и будет иметь негативное влияние на действие верховенства права как неотъемлемую составляющую правового государства".

В обращении к президенту подчеркивается, что количество судей Верховного суда может меняться, но сначала необходимо укомплектовать квалифицированными кадрами суды первой и апелляционной инстанций, обеспечить единство судебной практики, что в результате приведет к повышению авторитета этих судей и снижению ожиданий участников процесса в части возможности успешного обжалования решений в Верховном суде.

"Мы подчеркиваем опасность некоторых норм указанного закона не потому, что хотим стагнации. Мы хотим развития и изменений. Но таких изменений, которые бы приносили позитивные результаты для судебной системы, для граждан и для страны", - отметила глава Верховного суда Валентина Данишевская.

Она напомнила, что в сентябре плену Верховного суда изложил ряд предложений и замечаний в тогда еще законопроект 1008.

"Мы не услышали от международных организаций другого мнения, кроме того, что поспешное принятие изменений в закон… ставит под сомнение надежность Украины как партнера ключевых европейских институтов", - подчеркнула Данишевская.

По ее словам, замечания и предостережения не были учтены при принятии законопроекта в целом.

Глава суда обратила внимание на то, что при проведении реформ ключевым является обеспечение предусмотренных Конституцией принципов распределения государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную, невмешательства одной ветви власти в деятельность другой, а судебная реформа должна проводится с обязательным соблюдением независимости судебной ветви власти.

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суд, самоуправление, ВСУ, вето, Зеленский
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