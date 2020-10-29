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Режим чрезвычайной ситуации в Украине продлили до конца года

29.10.2020 / 09:45
Кабинет министров продлил режим чрезвычайной ситуации в Украине до 31 декабря 2020 года. Режим был установлен в марте 2020 года из-за эпидемии COVID-19.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 28 октября.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту распоряжения, в связи с существенным ухудшением эпидемической ситуации, связанной с распространением в Украине COVID-19, постановлением Кабинет министров Украины 13 октября 2020 года срок действия карантина был продлен до 31 декабря 2020 года.

"В связи с продлением срока действия карантина возникла потребность в продолжении для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2020 года", - говорится в документе.

Напомним, Кабинет министров 13 октября продлил адаптивный карантин до конца 2020 года. В постановление о карантинных ограничениях внесли изменения.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", 58% украинцев заявили, что эпидемия коронавируса не представляет угрозы для них лично.

Источник

Кабмин, коронавирус
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