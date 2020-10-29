Войти | Зарегистрироваться
12:22

четверг,
29 октября
Онлайн
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Лидер выборов умер от COVID-19: в Борисполе заново будут выбирать мэра

29.10.2020 / 10:16
В Борисполе заново состоятся выборы мэра, потому что от коронавируса умер действующий мэр и лидер выборов в 2020 году Анатолий Федорчук.

Об этом сообщила на Facebook-странице координатора ОПОРЫ Ольга Айвазовская

Дословно: "В Борисполе умер действующий городской голова, кандидат, набравший по результатам голосования 25 октября, наибольшее количество голосов.

В соответствии с пунктом 7, части 1 статьи 280 Избирательного кодекса: ТИК принимает решение о признании выборов городского головы такими, которые не состоялись, и о назначении повторных выборов, если человек после его избрания не получил мандат городского головы в порядке, установленном Кодексом, по основаниям, указанных в пункте 4 части первой и части 4 статьи 231 (в случае смерти)".

 28 октября мэр Борисполя Анатолий Федорчук умер от коронавирусной болезни COVID-19.

Федорчук принимал участие в выборах мэра Борисполя, которые состоялись 25 октября.

По результатам подсчета голосов он побеждал на выборах мэра города.

Источник

выборы, коронавирус, Федорчук, COVID-19
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
29 октября
28 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.