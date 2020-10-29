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Уруский подробно рассказал Кабмину, как произошла катастрофа Ан-26 и назвал главные причины

29.10.2020 / 09:04
Уруский подробно рассказал Кабмину, как произошла катастрофа Ан-26 и назвал главные причины
Главными причинами катастрофы Ан-26 в Харьковской области стали систематические нарушения правил выполнения полетов и контроля за ними в Харьковском национальном университете воздушных сил им. Ивана Кожедуба.

Об этом свидетельствует доклад министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского

Министр рассказал о 6 факторах, в результате которых произошла катастрофа: "Катастрофа самолета Ан-26 с бортовым номером 76 произошла в 20:44 25 сентября в результате действия группы опасных факторов.

Первым опасным фактором, который спровоцировал события, которые в дальнейшем привели к катастрофе самолета, стал отказ системы ПРТ 24 из системы управления левого двигателя, что в 20:36 повлекло возникновение особой ситуации.

После установки горизонтального полета экипажем не было выровнено тягу левого и правого двигателей, что стало вторым опасным фактором, повлиявшим на развитие особой ситуации. Выпуск экипажем закрылков на этапе захода на посадку в положении 38 градусов было третьим опасным фактором.

Несвоевременный перевод самолета на снижение и ложное построение траектории снижения... было четвертым опасным фактором.

Учитывая дополнительную тягу третьего двигателя на правом полукрыле и выпущеные на 38 градусов закрылки, несимметричное увеличение тяги правого двигателя... привело к чрезвычайно сложной полетной ситуации.

Искусственное создание несимметричности тяги силовой установки было пятым опасным фактором, существенно ухудшало условия полета.

Не устранения скольжения является шестым опасным фактором, который обусловил переход в 20:44 аварийной ситуации в катастрофическую. В 20:44:49 на скорости 100 км в час, с углом крена 75 градусов ... самолет столкнулся с землей".

В то же время Уруский заявил, что причиной, способствовавшей возникновению такой ситуации стала общепринятая в университете практика выполнения на самолете Ан-26 "взлетов конвейером", на которых, из-за быстротечности процесса, экипаж не смог идентифицировать отказ техники и своевременно прекратить взлет.

Также причиной является практика постоянного преувеличения установленного одновременного количества и смешивания экипажей курсантов-штурманов и курсантов-пилотов на борту самолета, нарушения плановой таблицы полетов, пребывание на в шестом полете на борту самолета лиц, которые не были предусмотрены таблицей полетов и не прекращение руководством этих нарушений.

К основным причинам катастрофы министр отнес:

отсутствие действенного контроля за организацией и выполнением полетов со стороны должностных лиц Харьковского национального университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба,
системные нарушения правил выполнения полетов в университете,
недостаточная профессиональная подготовка экипажа к действиям в особых ситуациях.

Напомним, вечером 25 сентября во Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26и сразу загорелся. Падение произошло во время выполнения учебно-тренировочного полета.

На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба - всего 27 человек.

На месте авиакатастрофы нашли тела 25 погибших. Еще один человек умер в больнице и одному удалось спастись.

По информации СБУ, командир экипажа самолета Ан-26 перед катастрофой доложил об отказе левого двигателя и пригласил заход на посадку.

Источник

катастрофа, Ан-26, Уруский
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