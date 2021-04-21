Министр Ткаченко сознался, что Youtube не признает незаконный запрет телеканалов, принадлежащих соратнику Медведчука, - Чаплыга

Так политический активист и блогер Михаила Чаплыга прокомментировал в Facebook заявление министра культуры Александра Ткаченко в интервью «Росбизнесконсалтинг Украина» о том, что администрация Youtube даже не ответила на просьбу заблокировать незаконно запрещенные телеканалы.

«По делам их узнаете их, как сказано в Библии. И по словам тоже узнаете, скажет Вам Анархист! Читаю интервью министра культуры Ткаченко для РБК. Ткаченко проговорился, что Минкульт дважды обращался к Youtube, чтобы заблокировать страницы «112 Украина» и других запрещенных телеканалов, на которых регулярно выступали Медведчук и его соратники из ОПЗЖ. Первый раз – когда Зеленский «по моему хотению, по щучьему велению» запретил телеканалы. Второй – после указа про санкции против Медведчука и Оксаны Марченко», - сообщил блогер.

«Ответа пока не было», - вещает Ткаченко. И не будет! Министр культуры сам признался, что на запрос о блокировке каналов, которые принадлежат Тарасу Козаку – соратнику Медведчука - Youtube не удостоил даже ответом», - подчеркнул блогер.

Чаплыга пояснил, почему Youtube не удостоил обращение министра Ткаченко даже ответом: во-первых, Министерство культуры не курирует телеканалы; во-вторых, Youtube не признает незаконный запрет телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.

«Поясню, почему так.

А) С какой стати блокировкой оппозиционных каналов занимается Министерство культуры? У нас за эти вопросы отвечает Нацсовет по телевидению и радиовещанию! К тому же, Ткаченко – это менеджер с канала Коломойского – т.е. прямого конкурента «112 Украина», NewsOne и ZIK.

Б) Вы там, сильно культурные, не осилили правила сообщества Youtube прочитать? Так вот, докладываю, Youtube не позволяет публиковать видео, которые попадают в категорию «Спам и мошенничество», «Деликатный контент» (дети, сексуальный контент, самоубийство), «Видео со сценами насилия» и «Товары, подпадающие под действие специальных законов». Закрытые без суда и следствия телеканалы в эти категории не попадают, поэтому и вещают через Youtube», - отметил блогер.

По словам Чаплыги, власть во главе с Владимиром Зеленским может подписать еще 10 указов о санкциях против главы политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука, но даже Youtube не признает такие незаконные действия.

«Товарищи «зеленые» могут сколько угодно запрещать NewsOne и другие каналы, могут хоть 10 указов подписать с санкциями против Медведчука – но даже Youtube эти незаконные действия не признает. Но зацените степень презрения администрации Youtube к Ткаченко и «зеленым» - даже не удостоили ответом. Короче, министр Ткаченко! Садись, два!», - резюмировал автор.

«П.С.: формулировка вопросов «РосБизнесКонсалтинга» (РБК) товарищу министру в том интервью доставила особое удовольствие: «На вашу думку, в цілому просування проросійського порядку денного в нашому інформпросторі вдалося за цей час істотно зменшити»? Шедеврально! И название СМИ и вопросы…» - заключил политический активист и блогер Михаил Чаплыга.