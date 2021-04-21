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Путин предлагал Украине помощь в восстановлении Донбасса - Лукашенко

21.04.2021 / 14:15
Президент России Владимир Путин предлагал украинской стороне помощь в восстановлении Донбасса. Но официальный Киев отказался от этого.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, пишет БЕЛТА.

По его словам, мирное урегулирование конфликта на Донбассе якобы зависит только от Украины. При этом Киеву, возможно, следует где-то уступить в вопросе национальных интересов.

"Я вам абсолютно искренне скажу: нормализация ситуации в проблемных точках Украины, прежде всего на Донбассе, зависит только от Украины. Пусть, может быть, с завтрашнего дня, если пойти по минским соглашениям и так далее, где-то немножко зацепит у кого-то нервы, украинские какие-то интересы. Но, поверьте, в среднесрочной перспективе Украина выиграет", - отметил Лукашенко.

Он добавил, что обсуждал вопросы урегулирования с бывшим президентом Украины Петром Порошенко и нынешним - Владимиром Зеленским.

"Я понимаю, что лицо хотят сохранить и одни, и вторые и так далее. Но надо понимать, что Россия - это огромная страна. И она очень многим может помочь Украине в плане восстановления Донбасса и так далее. Были такие предложения со стороны Путина. Он меня просил передать их Порошенко. Я ему рассказал, все разложил. Но я тогда впервые понял однозначно, что политики украинские, руководство не самостоятельны. Потому что надо было принимать эти решения и "степ бай степ", потихонечку двигаться. И уже к этому времени многие вопросы были бы сняты", - отметил Лукашенко.

Напомним, по оценкам Киева, Россия войной на Донбассе нанесла Украине порядка 120 млрд долларов ущерба. Эти оценки приблизительные.

Отметим, Лукашенко также выступает за то, чтобы украинцы, белорусы и русские держались вместе, поскольку якобы никто никого порабощать не намерен.

Источник

Путин, Лукашенко
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