Полиция открыла дело против клирика ПЦУ, который угрожал убить священника УПЦ

Полиция начала расследование угроз священника ПЦУ из Ивано-Франковской области, который угрожал священнику Украинской Православной Церкви насильственной смертью.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на strana.ua, по факту угроз открыли уголовное дело.

Клирик ПЦУ Петр Соколовский угрожал расправой настоятелю протоиерею Павлу Белому в личной переписке в Фейсбук.

Священник ПЦУ счел возможным написать о. Павлу следующее: «Слушай, Павел Белый, не очень выступай на нашей земле, а то будешь в украинском черноземе совсем не белым», «Мы тебя берем на мушку, готовься к чернозему. Мы тобой занялись».

Правоохранители внесли сведения о правонарушении в Единый реестр досудебных расследований, открыли уголовное производство по ст. 129. ч.1 Уголовного кодекса Украины - угроза убийством.

Согласно этой статье, правонарушитель наказывается арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до двух лет.