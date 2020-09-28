Войти | Зарегистрироваться
15:26

понедельник,
28 сентября
Онлайн
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Полиция открыла дело против клирика ПЦУ, который угрожал убить священника УПЦ

28.09.2020 / 14:19
Полиция открыла дело против клирика ПЦУ, который угрожал убить священника УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Правоохранители внесли сведения о правонарушении в Единый реестр досудебных расследований, открыли уголовное производство по ст. 129. ч.1 Уголовного кодекса Украины - угроза убийством

Полиция начала расследование угроз священника ПЦУ из Ивано-Франковской области, который угрожал священнику Украинской Православной Церкви насильственной смертью. 

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на strana.ua, по факту угроз открыли уголовное дело.

Клирик ПЦУ Петр Соколовский угрожал расправой настоятелю протоиерею Павлу Белому в личной переписке в Фейсбук. 

Священник ПЦУ счел возможным написать о. Павлу следующее: «Слушай, Павел Белый, не очень выступай на нашей земле, а то будешь в украинском черноземе совсем не белым», «Мы тебя берем на мушку, готовься к чернозему. Мы тобой занялись».

Правоохранители внесли сведения о правонарушении в Единый реестр досудебных расследований, открыли уголовное производство по ст. 129. ч.1 Уголовного кодекса Украины - угроза убийством.

Согласно этой статье, правонарушитель наказывается арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до двух лет.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, ПЦУ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
28 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.