Саммит Украина-ЕС состоится 6 октября в Брюсселе - Зеленский

Соответствующая договоренность достигнута в ходе телефонного разговора президентов Европейского Совета Шарля Мишеля и Украины Владимира Зеленского, сообщил у себя на странице в Твиттере Мишель. "В ходе телефонного звонка я и Зеленский договорились встретиться вместе с президентом фон дер Ляйен в Брюсселе 6 октября для проведения 22 саммита Украина-ЕС", - написал он.

Ранее саммит планировался на 1 октября.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с высоким представителем Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепом Боррелем обсудил подготовку к саммиту.

"Министр заверил, что Украина остается преданной имплементации Соглашения об ассоциации и стремится к дальнейшему регуляторному сближению и постепенной экономической интеграции в Внутренний рынок ЕС", - сообщает пресс-служба МИД Украины.

Боррель в свою очередь заверил в дружественном личном отношении к Украине, выразил готовность в дальнейшем поддерживать динамичный политический диалог и прочные партнерские отношения для дальнейшего углубления политической ассоциации и экономической интеграции между Украиной и ЕС.

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