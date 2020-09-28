Войти | Зарегистрироваться
15:26

понедельник,
28 сентября
Онлайн
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Саммит Украина-ЕС состоится 6 октября в Брюсселе - Зеленский

28.09.2020 / 14:21
Саммит Украина-ЕС состоится 6 октября в Брюсселе.

Соответствующая договоренность достигнута в ходе телефонного разговора президентов Европейского Совета Шарля Мишеля и Украины Владимира Зеленского, сообщил у себя на странице в Твиттере Мишель. "В ходе телефонного звонка я и Зеленский договорились встретиться вместе с президентом фон дер Ляйен в Брюсселе 6 октября для проведения 22 саммита Украина-ЕС", - написал он.

Ранее саммит планировался на 1 октября.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с высоким представителем Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепом Боррелем обсудил подготовку к саммиту.

"Министр заверил, что Украина остается преданной имплементации Соглашения об ассоциации и стремится к дальнейшему регуляторному сближению и постепенной экономической интеграции в Внутренний рынок ЕС", - сообщает пресс-служба МИД Украины.

Боррель в свою очередь заверил в дружественном личном отношении к Украине, выразил готовность в дальнейшем поддерживать динамичный политический диалог и прочные партнерские отношения для дальнейшего углубления политической ассоциации и экономической интеграции между Украиной и ЕС.

Источник

саммит, Евросовет
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
28 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.