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Нардепы предлагают отменить перенос рабочих дней из-за праздников

20.01.2021 / 12:48
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект с инициативой запретить перенос выходных и рабочих дней.

Об этом сообщает сайт парламента

Инициаторы проекта закона №4597 - группа народных депутатов во главе с Галиной Третьяковой из "Слуги народа".

В пояснительной записке говорится, что целью законопроекта является согласование законодательства Украины с законодательством стран-членов Европейского Союза в вопросе переноса рабочих дней с целью более эффективного сотрудничества между странами и увеличения экономического потенциала Украины.

Предлагается внести соответствующие изменения в статью 67 Кодекса законов о труде Украины и запретить перенос выходных и рабочих дней на предприятии, в учреждении или организации, кроме случаев, установленных этим кодексом.

Инициаторы отмечают, что чрезмерное количество переносов рабочих дней негативно влияет на производительность труда, минимизирует возможности работы с инвесторами донорами и в целом формирует негативную репутацию бизнеспотенциалу Украины в мире.

Анализ опыта стран мира в вопросе переноса рабочих дней доказывает, что в Беларуси, Польше, Словакии, Чехии, Литве, Франции, Германии, Дании, Нидерландах, США и других странах такой практики нет.

Перенос рабочих дней типична советской традиции, которая до сих пор сохраняется в некоторых постсоветских странах, в частности, в России.

Кроме того, по мнению нардепов, перенос рабочих дней приводит к 6-дневной рабочей недели, иногда - два раза в месяц, что является нарушением законодательных требований к минимальному времени отдыха работника, которое не может быть снижено.

В то же время, перенос рабочих дней иногда приводит к 4 нерабочим дням подряд, что снижает трудовую мотивацию, а также негативно влияет на возможность человека адаптироваться к рабочему дню, следующего за длинными выходными.

Напомним, бывший министр Кабинета министров, сооснователь monobank, Koto и Smartass Дмитрий Дубилет отмечал, что перенос праздников неэффективен и предлагал отказаться от этого советского пережитка.

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праздники, ВР, рабочие дни
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