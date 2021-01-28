Медведчук: Зеленский отказывается замечать, что за год его президентства Украина скатилась в экономическую пропасть

Редакция назвала интервью «Украина – Россия: Посредник». По мнению издания, это наиболее точно отражает роль, которую Медведчук играет в непростых отношениях между крупнейшими странами Восточной Европы.

В интервью Виктор Медведчук ответил на ряд вопросов, касающихся ситуации в Украине, в том числе рассказал о своем отношении к действующему Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Я не встречаюсь с Президентом Зеленским. Могу сказать, что от имени миллионов украинцев, которые поддержали нашу политическую силу на парламентских выборах, я дважды обращался к Президенту Украины с открытыми письмами, где попросил дать ответы на те животрепещущие вопросы, которые сегодня волнуют, без сомнения, каждого человека в нашей стране. Но эти вопросы так и остались без ответов», – сообщил Медведчук.

Парламентарий с сожалением отметил, что Владимир Зеленский далек от реальной жизни.

«Он пребывает в иллюзиях и радужных мечтах, отказываясь замечать, что за год его президентства Украина скатилась в экономическую пропасть, а эпоха бедности, о конце которой его команда трубила со всех сторон, сменилась эпохой тотальной нищеты. Украина продолжает оставаться самой коррумпированной страной, по уровню преступности находится на 1-м месте в Европе, а по индексу привлекательности для ведения бизнеса занимает последнее место в Европе», – обосновал свою точку зрения Виктор Медведчук.

Ранее политик заявлял, что предложенный Президентом Украины Владимиром Зеленским и его окружением курс в течение 2019–2020 годов является главной причиной экономического и социального коллапса в стране. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить данные по падению ключевых макроэкономических показателей Украины в сентябре ‒ декабре 2019 года, еще до локдауна и COVID-19, а также параметры развития страны в течение 2020 года.

«Закономерным результатом подобного катастрофического экономического провала и антисоциальной политики должна стать немедленная отставка правительства. Более того, чтобы радикально изменить экономический курс, создать фундамент для решения социально-экономических проблем, созданных этой властью, необходима ее кардинальная "перезагрузка", которой можно добиться только путем проведения внеочередных парламентских выборов», – сказал Виктор Медведчук.

Также председатель Политсовета ОПЗЖ отметил, что с 1 января 2021 года обещанное Владимиром Зеленским двукратное понижение тарифов обернулось существенным ростом цен на газ для украинцев и тарифов на другие жилищно-коммунальные услуги.

«Пытаясь в очередной раз обмануть население, Кабмин заявил о наработке двух подходов, которые позволят существенно снизить стоимость голубого топлива для населения, намеренно "забыв" при этом о росте тарифов на водоснабжение и водоотвод, производство тепловой энергии, а также об отмене льготного тарифа на поставку электроэнергии», – заявил Виктор Медведчук.