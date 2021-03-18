Байден считает Путина убийцей, который заплатит за вмешательство в выборы США

Об этом сообщает ABC News

Журналист спросил у Байдена: "Так вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца?".

"Ммм, да", - ответил Байден.

Также, по его словам, президент РФ заплатит за вмешательство в выборы США.

Прямая речь: "Он заплатит цену. Мы долго разговаривали, он и я, когда мы - я знаю его относительно хорошо. И разговор начался с того, что я сказал: "Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы".

Напомним: главное разведывательное управление США опубликовало отчет об иностранном вмешательстве в выборы 2020 года, в котором говорится о том, что президент России Владимир Путин курировал масштабные усилия, направленные на очернение кандидатуры президента Джо Байдена.

По данным источников в Госдепартаменте, на следующей неделе США объявят санкции, связанные с вмешательством в свои выборы.

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал очередным громким фиаско России отчет американской разведки, которая не нашла признаков вмешательства Украины в выборы в США.

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