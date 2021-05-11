Байден заявил, что встретится с Путиным

Трансляция выступления Байдена велась на страничке Белого дома в Twitter.

"Я буду встречаться с президентом (России Владимиром - ред.) Путиным. Пока что нет данных от наших работников разведки, чтобы Россия участвовала в этом, хотя есть данные, что действующие лица по программам-вымогателям находятся в России. У них (РФ - ред.) есть некоторая часть ответственности за то, чтобы иметь с этим дело", - заявил Байден 10 мая.

Напомним, в США совершили хакерскую атаку на крупнейший трубопровод в стране Colonial Pipeline Company. В связи с этим в стране объявили чрезвычайное положение.

По информации американского канала CNN, атаку на крупнейший трубопровод США совершили хакеры из России.

Отметим, во время последнего разговора с Путиным Байден предложил ему встретиться в третьей стране, чтобы обсудить вопросы в отношениях между Вашингтоном и Москвой. Место и точное время встречи президентов США и РФ пока не определены, но в Вашингтоне ожидают, что это произойдет в июне. Ранее в Белом доме сообщали, что среди тем предстоящей встречи будет Украина.

Источник