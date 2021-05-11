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16:48
Байден заявил, что встретится с Путиным
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16:17
Ученые пытаются выяснить, насколько эффективна только одна доза Covid-вакцины
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14:52
Вакцина Pfizer-BioNTech защищает от мутировавшего коронавируса – заявление компании
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13:51
ЕС вскоре примет новый пакет санкций против режима Лукашенко
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12:17
ЕС не продлил контракт с AstraZeneca на поставку вакцин
- 16:48
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Шмыгаль: увольнение Коболева не повлияло на переговоры с кредиторами
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12:49
В ЕС могут запретить наличные расчеты на сумму более 10 тысяч евро
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13:20
Состояние Ахметова выросло почти втрое за год, Порошенко выбыл из тройки самых богатых – Forbes
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11:47
МВФ по-прежнему ожидает больше прогресса от Украины для выделения транша
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15:46
Кабмин обязал граждан подавать декларацию о доходах и расходах при оформлении заявки на субсидию
- 14:23
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В Киеве в честь Героев Небесной сотни расцвели 100 тысяч тюльпанов05.05.2021 / 08:37Последние новости рубрики
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09:51
На Черкасчине на взятке "погорело" руководство регионального отделения Фонда госимущества
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11:38
Взятка за разрешение работать во время карантина: задержан замначальника райуправления полиции Киева
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08:08
Во Франции добровольцы ради эксперимента 40 дней сидели в пещере без телефонов и часов
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12:20
В Припяти к годовщине Чернобыльской катастрофы откроют выставку техники
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09:08
В Стамбуле высадили 8 миллионов тюльпанов
- 09:51
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