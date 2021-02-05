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Ляшко: готовы делать 5 млн COVID-прививок в месяц, но можем больше

05.02.2021 / 17:59
В Украине намерены ежемесячно делать по 5 млн прививок от коронавируса. В случае необходимости могут это количество умножить вдвое.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью с медицинским экспертом ЮНИСЕФ.

По его словам, такое количество прививок могут делать без привлечения кабинетов для рутинной ревакцинации.

"Если мы просчитаем способности нашей системы здравоохранения, то мы можем делать приблизительно 5 млн прививок ежемесячно. И это без привлечения кабинетов применяемых для рутинных прививок. Если у нас будет нормальное количество вакцин и будет ажиотаж, то в принципе мы сможем включить еще пять млн прививок", - заявил Ляшко.

Напомним, Украина получит партию вакцины Pfizer в рамках глобального механизма COVAX. Первая партия будет насчитывать более 100 тысяч доз.

Кроме того, Украина планирует начать вакцинацию ориентировочно с 15 февраля. Она пройдет в пять этапов.

При этом Центр общественного здоровья совместно с ВОЗ проведет семинары для украинских медиков по вакцинации.

Источник

прививки, коронавирус, Ляшко
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