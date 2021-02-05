Украинская оппозиция начала сбор подписей за импичмент Зеленского

Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" начала сбор подписей в поддержку импичмента Президента Владимира Зеленского после решения властей закрыть ряд телеканалов.

Об этом сообщает издание «Народный корреспондент».

В публикации отмечается, что по итогам состоявшегося 4 февраля 2021 года съезда партия ОПЗЖ поручила местным партийным организациям обеспечить разъяснение позиции по вопросам импичмента Зеленского украинскому обществу.

Напомним, что 2 февраля 2021 года Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который ими владеет. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны на YouTube. Министерство культуры Украины направило сервису запрос об их блокировке.

Пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель заявила, что санкции "не имеют ничего общего с наступлением на свободу слова", а связаны с якобы подтвержденным финансированием этих каналов из России. Никаких доказательств она не привела. В свою очередь, Зеленский заявил, что это решение далось ему с трудом. По его словам, украинские власти "поддерживают свободу слова, но не пропаганду, финансируемую страной-агрессором".

В опубликованном материале говорится, что в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» осудили ограничительные меры и назвали их проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. В свою очередь, идет речь в публикации, депутаты заявили о начале процедуры импичмента Зеленского.

«Основанием для запуска процедуры импичмента является письменное представление, которое подписали большинство депутатов от конституционного состава Рады, то есть 226 парламентариев. Их подписи не отзываются. Такое представление должно содержать обоснование для создания временной следственной комиссии. Парламент должен поддержать инициирование импичмента и внесения его в повестку работы Рады. После этого он создает временную следственную комиссию, куда входят депутаты по пропорциональному принципу, специальный прокурор и специальные следователи. Временная следственная комиссия проводит расследование, проверяет обоснованность доказательств и готовит предложения относительно проекта постановления Рады об обвинениях в адрес Президента Украины. Решение об обвинении Президента принимается тайным голосованием по каждому пункту обвинений отдельно. В случае принятия постановления Рада обращается в Конституционный Суд относительно соответствия процедуры импичмента Основному Закону, а также в Верховный Суд для получения выводов по обвинениям в адрес Президента», – сообщает издание.