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Парубий просит сообщить о судьбе переданного на подпись Зеленскому закона о ВСК с нормами об импичменте

04.07.2019 / 09:43
Председатель ВР Андрей Парубий настоятельно просит Офис президента предоставить информацию о судьбе переданного на подпись главе государства закона о ВСК с нормами о процедуре импичмента президента, срок на подписание которого уже истек.

"В СМИ прошла информация, что наложено вето. К сожалению, документ до сих пор не пришел в Верховную Раду Украины. Потому я публично обращаюсь, как и на согласительном совете, немедленно передать любые документы, чтобы, если действительно наложено вето, мы смогли после принятия Избирательного кодекса мобилизоваться и преодолеть вето или проголосовать за предложения (президента – ред.)", - заявил спикер на пленарном заседании парламента в среду, 3 июля.

Парубий подчеркнул, что президенту Украины отводиться 15 дней на подписание либо ветирование законов, принятых Верховной Радой.

По словам спикера, 27 июня истек срок на принятие президентом решения относительно закона о ВСК.

Как сообщалось, законопроект о временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады (№1098) был зарегистрирован в парламенте в ноябре 2014 года несколькими народными депутатами, в том числе спикером рады Андреем Парубием.

Депутаты приняли документ в первом чтении 25 апреля 2019 года. Во время подготовки ко второму чтению к законопроекту поступило более 1600 правок.

Законопроект призван законодательно урегулировать полномочия парламента по определению статуса, порядка создания и деятельности временных следственных комиссий, временных специальных комиссий и специальной временной следственной комиссии для проведения расследования во время процедуры устранения президента Украины с поста в порядке импичмента. Основанием для инициирования импичмента и образования специальной следственной комиссии является представление, подписанное большинством нардепов от конституционного состава парламента, подписи которых не отзываются.

Документ определяет правовой статус этих комиссий, их полномочия и организационные основы деятельности. Среди прочего, законопроект устанавливает порядок создания и организацию деятельности специальной временной следственной комиссии для проведения расследования обстоятельств совершения президентом Украины государственной измены или другого преступления.

Источник 

импичмент, Парубий, Зеленский
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