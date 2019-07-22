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Зеленский обещает принятие закона об импичменте президента, а не "дополнения", в новом парламенте

22.07.2019 / 17:49
Президент Украины Владимир Зеленский обещает принятие уже вносимого ранее им в парламент закона об импичменте президента новоизбранным созывом Верховной Рады.

"Будет закон, и он был, мы подавали закон об импичменте. Будет закон об импичменте, один из первых законов, который внесет "Слуга народа". Я уверен, что это решение всей партии, каждого из нас. Мы обещали, и вы в повестке дня новой Верховной Рады обязательно увидите этот закон. Не дополнение, а закон об импичменте президента", - сказал он на брифинге в штабе "Слуги народа".

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импичмент, Зеленский
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