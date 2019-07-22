На празднование Дня Крещения Руси в Киев прибудут мощи апостола Андрея Первозванного

На торжества Украинской Православной Церкви в честь Дня Крещения Руси в Киев прибудут мощи святого апостола Андрея Первозванного.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт УПЦ, всего на торжества УПЦ 27-28 июля прибудут пять чудотворных икон и мощи 19 святых, которые будут пронесены по Киеву во время Всеукраинского крестного хода и будут доступны для поклонения верующим в Киево-Печерской лавре.

Одна из самых почитаемых святынь, которые доставят в столицу – ковчег с мощами святого апостола Андрея Первозванного - хранится в Одесском Свято-Успенском Патриаршем мужском монастыре.

Привез в Одессу левую стопу святого апостола Андрея Первозванного преподобный Гавриил Афонский – основатель Свято-Пантелеимоновского подворья.

Согласно преданию, святой апостол Андрей стал первым учеником Христа и первым исповедал Его Спасителем (Мессией), приведя ко Христу своего старшего брата Симона, будущего апостола Петра.

С проповедью Слова Божия святой апостол Андрей совершил несколько путешествий, во время которых трижды возвращался в Иерусалим. Он прошел Малую Азию, Фракию, Македонию, Скифию (земля, на которой позже образовалась Русь), Причерноморья. Вверх по Днепру апостол Андрей поднялся до местоположения будущего Киева, где, как повествует преподобный Нестор Летописец, водрузил крест на киевских склонах, обратившись к своим ученикам со словами: «Видите ли горы эти? На этих горах воссияет благодать Божия, будет великий город, и Бог воздвигнет много церквей».

Как сообщалось, в Киев на торжества в честь Дня Крещения Руси 27 и 28 июля прибудут мощи 19-ти святых и 5 чудотворных икон Пресвятой Богородицы. На торжества прибудут мощи: святого равноапостольного великого князя Владимира, стопа святого апостола Андрея Первозванного, мощи святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого), преподобного Алексия Карпаторусского, преподобного Лаврентия Черниговского, преподобного Кукши Одесского, святителя Владимира (Богоявленского), преподобного Амфилохия Почаевского, ковчег с мощами 11-ти Святогорских святых. А также чудотворные иконы Божией Матери Зимненская, Почаевская, Касперовская, Святогорская и Успения Пресвятой Богородицы (Киево-Печерская). После Всеукраинского крестного хода святыни будут находиться в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских Киево-Печерской.