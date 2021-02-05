В УПЦ призвали активистов ПЦУ не захватывать храмы, а строить свои

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В УПЦ обратили внимание на факты давления ПЦУ на власть и судебную систему05.02.2021 / 16:53
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Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения29.12.2020 / 07:03
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В Нидерландах снова митингуют против карантинных ограничений, есть задержанные
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Снегопад в Киеве: на дороги вывели 359 единиц техники
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Одесскую область засыпало снегом, 53 населенных пункта - без света
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В Киеве сильный ветер поломал ветки и повалил деревья в парках
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Под ОП требовали снижения "коммуналки"
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Под ОАСК прошла акция в поддержку нового украинского правописания02.02.2021 / 06:19Последние новости рубрики
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В Одессе произошел пожар в частной гостинице: есть погибший
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В Японии из-за снегопадов погибли восемь человек
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В Одессе автомобиль протаранил McDonald's: есть пострадавшие
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Сильный ветер во Франции и наводнение в Британии: шторм "Белла" бушует в Европе
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На Киевщине злоумышленник бросил в полицейских гранату и открыл стрельбу
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