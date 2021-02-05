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В УПЦ призвали активистов ПЦУ не захватывать храмы, а строить свои

05.02.2021 / 17:17
В УПЦ призвали активистов ПЦУ не захватывать храмы, а строить свои
Источник: Центр информации УПЦ
Владыка напомнил, что большинство приходов УПЦ самостоятельно построили свои храмы, поэтому также должны поступать новосозданные приходы тех или иных религиозных организаций

Новосозданные приходы религиозных организаций должны не захватывать храмы, провоцируя конфликты, а строить свои храмы.

Об этом глава Синодального информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви митрополит Климент (Вечеря) сказал в эфире телеканала «UA:Перший», сообщает Центр информации УПЦ.

«Те, кто называют себя СЦУ или ПЦУ, или как-то иначе, они считают почему-то, что для того, чтобы совершать свои богослужения и обеспечивать свои религиозные убеждения, нужно обязательно отобрать чей-то храм. Конфликты, как правило, не за то, чтобы кого-то принуждать быть в той или другой конфессии, а потому, что кое-кто не хочет позаботиться, чтобы построить свою часовню или храм, а считает, что проще просто отобрать ту, которая есть»,  – сказал митрополит Климент.

Владыка напомнил, что большинство приходов УПЦ самостоятельно построили свои храмы, поэтому также должны поступать новосозданные приходы тех или иных религиозных организаций.

«Удивительно, почему отбрасывается такая позиция, если есть община, если есть новосозданная, которой не было в этом селе, пусть они бы построили храм, как это делали большинство наших общин, тогда не было бы никаких конфликтов», – заключил владыка Климент.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, ПЦУ
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