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Турция назвала слова Байдена грубейшей ошибкой

26.04.2021 / 11:48
МИД Турции осудило признание президентом США Джо Байденом геноцида армян в 1915 году.

Об этом свидетельствует заявление МИД Турции, распространенное в ответ на заявление Байдена о геноциде армян, пишет Anadolu

Дословно: "Анкара никогда не избегала оценок своей истории. Однако ни США, ни какая-либо другая страна, не имеют права поучать Турцию по данному вопросу. Призываем президента США исправить допущенную грубейшую ошибку, не идти на поводу у кругов, стремящихся использовать исторические утверждения для углубления вражды, и вместо этого поддержать практические шаги по обеспечению мира в регионе".

МИД Турции считает, что Байден попал под влияние радикальных армянских кругов и антитурецких групп, выступив с предвзятым заявлением по событиям 1915 года.

В заявлении подчеркивается, что высказывания Байдена не имеют под собой никаких научных и законных оснований и далеки от исторических реалий.

"Ни одно из условий, которые согласно международному праву могли бы стать основанием для использования термина "геноцид" в контексте событий 1915 года не имело место быть. Отношение к событиям 1915 года не может и не должно меняться в зависимости от внутриполитических процессов и настроений политиков. Подобная позиция может привести лишь к грубому искажению истории", - говорится в сообщении.

В МИД Турции напомнили о решении ЕСПЧ, согласно которому тема событий 1915 года открыта для обсуждений.

"Президент США не имеет ни правовых, ни нравственных полномочий выносить решения по историческим вопросам. Заявление Джо Байдена не имеет никакой значимости", - говорится в заявлении.

Напомним, 24 апреля президент США Джо Байден признал массовые убийства армян в Османской империи геноцидом.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предупредил, что шаг Байдена испортит двусторонние отношения, уже натянутые из-за решения Турции приобрестиу России систему противовоздушной обороны.

Источник

США, геноцид, Турция, Байден, армяне
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