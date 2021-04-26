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Турция назвала слова Байдена грубейшей ошибкой
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Байден признал геноцид армян
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Земан прокомментировал данные о причастности агентов ГРУ к взрывам на военных складах
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В Кремле пишут список "недружественных стран", в него уже внесли США
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В НАТО определили дату саммита, на котором спланируют будущее на следующие 10 лет
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Субсидий "на шару" уже не будет: требования для получения выплат усиливают20.04.2021 / 09:26Последние новости рубрики
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Минфин предлагает втрое поднять налог на выбросы CO2 и вдесятеро за 8 лет – на сбросы в воду
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Клієнтоорієнтованість й детінізація економіки: що пропонує потенційний очільник ДПС Кіровоградщини Вірієнко
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Всемирный банк в мае рассмотрит проекты в Украине по образованию и столичному транспорту на $238 млн
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Зеленский призвал предпринимателей и работников в "красных" зонах активнее подавать заявки для получения госпомощи
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Штаты дают $155 миллионов на развитие Украины
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В Стамбуле высадили 8 миллионов тюльпанов
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На берегах Бугского лимана зацвели дикие ирисы
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В Харькове открылась выставка работ мастеров по изготовлению писанок "Пасхальное чудо"
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В Нью-Йорке приготовили "амбассадорский" борщ
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В Турции во время раскопок во дворце Топкапы нашли галерею римского периода
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