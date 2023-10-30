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У ЄБА розповіли, яким перевізникам потрібно буде пред’являти товари митниці вже з 7 листопада

01.11.2023 / 16:25
З 7 листопада змінюються умови митного контролю та оформлення, як імпортних так експортних вантажів.

Про це повідомляє пресслужба Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА).

Так, зокрема, компанії, які не встигли до 7 листопада 2023 року отримати відповідні спрощення та переваги передбачені Митним кодексом України або Конвенцією про режим спільного транзиту, будуть вимушені пред’являти товари митниці.

"Йдеться про необхідність доставлення товарів в зону митного контролю відповідних митниць, в яких проводиться митне оформлення", - пояснюють в ЄБА.

Там зазначають, що на жаль кількість компаній, які отримали спрощення в рамках АЕО та режиму спільного транзиту досить незначна.

"Проте за результатами робочої наради в Комітеті ВРУ з питань фінансів, податкової і митної політики за участі представників Мінфіну і Держмитслужби не було підтримано пропозиції бізнесу щодо ініціювання процесу відтермінування зазначених змін, а саме скасування спрощених декларацій типу ЕА", - наголошують в ЄБА.

Більше того, з Митного кодексу будуть виключені положення, які дозволяли не пред’являти експортний вантаж митниці.

"Зі свого боку представники Держмитслужби запевнили щодо готовності до зазначених змін та за необхідності переведення відповідних підрозділів на цілодобовий режим роботи. Держмитслужба буде інформувати на офіційних ресурсах, а також у соцмережах про створені безкоштовні зони митного контролю на яких можна буде здійснювати пред’явлення митниці та декларування та пломбування експорту без необхідності сплати послуг митного терміналу", - підкреслили в ЄБА.

Там звертають увагу, що враховуючи таку ситуацію, бізнесу варто планувати свої бізнес-процеси з урахуванням того, що черги на митниці можуть бути не лише в пунктах пропуску, а й в митницях призначення та відправлення.

ЄБА
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