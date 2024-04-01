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НБУ: Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі України становила 36,6%

02.04.2024 / 10:12
В Україні частка непрацюючих кредитів у банківському секторі станом на 1 березня 2024 року становила 36,6%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Національного банку у Телеграмі.

«Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі на 1 березня 2024 року становила 36,6%, що на 0,2 в. п. нижче показника станом на 1 лютого», - йдеться в повідомленні.

Обсяг непрацюючих кредитів за місяць скоротився на 788 млн грн, а обсяг наданих банками кредитів зріс на 2,8 млрд грн.

НБУ, кредити, NPL
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