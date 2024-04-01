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МО Британії: Санкції продовжують порушувати постачання ключових ресурсів для російської оборонної промисловості

02.04.2024 / 12:16
Британська розвідка повідомляє, що санкції продовжують порушувати постачання ключових ресурсів для російської оборонної промисловості, що ускладнює для держави-агресорки росії виготовлення озброєння.

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Великої Британії, опублікованому в соцмережі Х.

Так, в огляді зазначають, що ізоляція росії обмежує кількість країн, з якими вона може безпосередньо торгувати, що, ймовірно, збільшує час і вартість придбання товарів, які раніше вона могла б купувати вільно.

Відомство посилається на дослідження Інституту економіки країн, що розвиваються, Банку Фінляндії яке свідчить, що треті країни стягують цінові надбавки у розмірі понад 60% при експорті певних товарів, що потрапили під санкції, до росії.

"Хоча росія збільшила виробництво ключових боєприпасів, які найчастіше використовуються в Україні, таких як артилерійські снаряди, вплив санкцій, найімовірніше, найбільше позначиться на більш сучасних і складних російських системах озброєнь. Ці системи у виробництві і розробці майже напевно мають підвищену залежність від іноземних компонентів і технологій", – вказується в огляді.

Тим часом, продовжують аналітики, санкції, ймовірно, продовжують порушувати як попит, так і пропозицію на російський експорт озброєнь, а також значно ускладнюють механізми платежів до росії.

"Це майже напевно призвело до значного скорочення російського експорту озброєнь і збільшення затримок у поставках, в тому числі деяким найважливішим покупцям озброєнь, що залишилися в росії", – підкреслюють в огляді.

Відомство з посиланням на дані Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, повідомляє, що частка росії у світовій торгівлі зброєю впала до 11% у період з 2019 до 2023 року порівняно з 21% у період з 2014 до 2018 року.

санкції, МО Британії
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