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НБУ: В Україні скоротився обсяг непрацюючих кредитів

02.08.2023 / 10:12
Обсяг непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі на 1 липня 2023 року становив 425 млрд грн, що на 7 млрд грн нижче показника на 1 січня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Водночас частка непрацюючих кредитів за півріччя через скорочення кредитного портфеля збільшилася на 0,8 в.п. – до 38,9%", - йдеться в повідомленні.

Однак у червні частка непрацюючих кредитів у банківському секторі скоротилася на 0,2 в.п. завдяки кращій якості нових кредитів, що переважно надаються в межах державних програм, та списанню непрацюючих роздрібних кредитів. Під час червневого опитування про умови кредитування банки вперше з початку повномасштабної війни відзначили зростання попиту на споживчі кредити та кількості схвалених кредитних заявок бізнесу. Визнання банками кредитних втрат у поточному році порівняно з минулим роком пригальмувало.

Обсяги відрахування банками в резерви під кредити з початку повномасштабної війни сягнули 103 млрд грн, або майже 15% кредитного працюючого портфеля, що банки мали наприкінці лютого 2022 року.

Раніше Національний банк поліпшив оцінку ймовірних втрат портфеля через війну до близько 20% з попередньої оцінки – 30%, адже песимістичний сценарій тривалих негативних наслідків від дефіциту електроенергії не реалізувався. Водночас триває оцінка стійкості банків та банківської системи, за результатами якої окремим банкам, ймовірно, доведеться відобразити додаткові втрати від кредитного ризику.

НБУ, кредити
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