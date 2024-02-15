Войти | Зарегистрироваться
22:54

пятница,
16 февраля
Онлайн
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Країна
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
Країна
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Бізнес

Forbes Ukraine: Держава припинила виплати компенсацій банкам в рамках державної програми "Доступні кредити"

16.02.2024 / 16:25
Forbes Ukraine: Держава припинила виплати компенсацій банкам в рамках державної програми "Доступні кредити"
У зв'язку з дефіцитом бюджетних коштів, протягом останніх п'яти місяців держава припинила виплати компенсацій банкам в рамках державної програми "Доступні кредити 5-7-9%", що призвело до накопичення боргу в розмірі 7 млрд грн на початок року і він продовжує зростати.

Про це йдеться в статті Forbes Ukraine.

У Національному банку Forbes також підтвердили цю інформацію. Згідно з відомостями від директорки департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашової, загальний борг складає 7 млрд грн на початок року.

Ця ситуація привела програму до межі кризи, оскільки за умовами "5-7-9" після 181 дня затримки (майже шість місяців) банки можуть зажадати від позичальників виплати некомпенсованої різниці в процентах. Щоб уникнути цього, у лютому уряд розширив вказані терміни до девʼяти місяців.

Проте Forbes пише, що це не усуває фундаментальну проблему програми "5-7-9", яка пов'язана з неможливістю держави покрити всі витрати, тому Мінфін спільно з Мінекономіки розробляють новий план переосмислення програми доступних кредитів.

Через відсутність міжнародної фінансової підтримки і вимушену фокусацію на пріоритетних витратах у січні, борг перед банками продовжує зростати. У зв'язку з цим уряд планує переглянути концепцію програми "5-7-9", з метою зосередження на конкретних секторах економіки.

За час воєнного стану в межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" банки видали 46 240 позик на суму 185,9 млрд грн.

З початку 2023 року банки надали бізнесу 22 тисячі кредитів на загальну суму 80 млрд грн. З моменту запуску програми в лютому 2020 року було видано 74,7 тисяч кредитів на суму 245 млрд грн.

Загалом від старту програм у лютому 2020-го бізнес отримав 81 062 кредити на 275,5 млрд грн.

Станом на кінець жовтня програму підтримувало 45 банків, при цьому найбільшу кількість кредитів видавали такі банки як "Приватбанк" (34,2 тис.), "Ощадбанк" (10,9 тис.) та "Райффайзен Банк Аваль" (5,4 тис.).

НБУ, кредити, Доступні кредити
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
16 февраля
15 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.