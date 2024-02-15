Експерт: В Україні може подорожчати автомобільне пальне

Про це сказав директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн в ефірі телемарафону, передає Gazeta.ua.

Пальне на початку року купували по $77 за барель. Тепер ціна зросла до $83.

Україна імпортує пальне за світовими цінами, тож і для нас закупівельна вартість зростає.

Поки ситуація не критична. Якщо нічого не зміниться, то подорожчання понад 2 грн/л не відбудеться.

Українці у середньому переплачують по 6-7 грн/л через нову "військову" логістику. Тож після завершення війни бензин та дизель сильно подешевшають, вказав Куюн.