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Експерт: В Україні може подорожчати автомобільне пальне

16.02.2024 / 17:27
У найближчі два-три тижні в Україні може подорожчати автомобільне пальне. Ціна може зрости приблизно на 2 грн/л через те, що у Червоному морі хусити нападають на цивільні судна.

Про це сказав директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн в ефірі телемарафону, передає Gazeta.ua.

Пальне на початку року купували по $77 за барель. Тепер ціна зросла до $83.

Україна імпортує пальне за світовими цінами, тож і для нас закупівельна вартість зростає.

Поки ситуація не критична. Якщо нічого не зміниться, то подорожчання понад 2 грн/л не відбудеться.

Українці у середньому переплачують по 6-7 грн/л через нову "військову" логістику. Тож після завершення війни бензин та дизель сильно подешевшають, вказав Куюн.

Куюн, пальне
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