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Маккол: Палата представників не зможе проголосувати за пакет допомоги Україні раніше за середину березня

17.02.2024 / 16:20
Палата представників США, ймовірно, не зможе проголосувати за пакет допомоги Україні раніше за середину березня.

Про це заявив голова Комітету із закордонних справ Палати представників США Майкл Маккол, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Я не хочу говорити від імені спікера, але я думаю, що він хоче спочатку пройти через процес асигнувань - який приведе нас до 8 березня - а потім зайнятися додатковими (виділеннями коштів - ред.)", - заявив Маккол.

Він також заявив, що не уважно читав законопроект, але має побоювання, зокрема з приводу запропонованих змін у військовому фінансуванні.

Маккол також підкреслив, що законопроект про виділення допомоги Україні буде ухвалено Палатою представників, якщо спікер Палати Майкл Джонсон допустить голосування, незважаючи на опозицію з боку активної групи законодавців, найбільш тісно пов'язаних з колишнім президентом Дональдом Трампом.

"Я думаю, що промивання мозку, якщо хочете, про те, що нам доводиться обирати між нашим південним кордоном та Україною, вже мало місце. Я з цим не згоден. Я думаю, що ми – велика нація і можемо робити і те, і інше", - зазначив Маккол.

Маккол
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