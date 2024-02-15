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Центр зайнятості: Українці, які залишилися без роботи, мають право на отримання компенсації від держави

18.02.2024 / 16:20
Українці, які залишилися без роботи, мають право на отримання компенсації від держави. Мінімальна сума допомоги становить 1500 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Херсонського обласного центру зайнятості.

Зазначається, що 1 січня 2024 року мінімальна заробітна плата в Україні збільшилася до 7100 гривень. Відповідно збільшуються усі передбачені законодавством виплати, розмір яких залежить від мінімальної заробітної плати.

До 7100 гривень збільшується і максимальний розмір допомоги по безробіттю, який під час воєнного стану не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року.

Крім того, згідно з постановою Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування № 60 від 14.09.2023 року, мінімальний розмір допомоги по безробіттю складає 1500 гривень.

компенсація
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