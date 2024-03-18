Spiegel: Компанія MBDA призупинила виробництво ракет Taurus

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Керівник німецької дочірньої компанії Томас Готтшильд зазначив, що ракети Taurus більше не вироблятимуться, оскільки оборонна промисловість не має права виробляти запаси без замовлень. Спільне підприємство Airbus, BAE Systems і Leonardo, серед іншого, є виробником крилатої ракети Taurus і зенітних ракет Patriot.

"Це виклик для нашої промисловості, коли виробництво переривається, як у випадку з Taurus. У таких випадках наші постачальники, які часто є малими та середніми компаніями, зупиняють виробництво", - зазначив він.

Готтшильд також додав, що з новими замовленнями постачальникам доведеться спочатку переорієнтуватися і забезпечити себе, наприклад, сировиною. Зважаючи на високий попит у всьому світі, існують вузькі місця, особливо щодо сировини для вибухових речовин.

"Оборонна промисловість потребує базового завантаження виробництва. Цього достатньо для того, щоб мати сенс підтримувати ланцюги поставок, підтримувати випробувальне обладнання на сучасному рівні та підтримувати компетентність працівників", - сказав він.

В якості позитивного прикладу Готтшильд навів замовлення від кількох країн на 1000 ракет Patriot, які MBDA вироблятиме в Шробенхаузені у співпраці зі своїм американським партнером Raytheon. "Ми поставимо перші ракети Patriot протягом трьох років", - сказав він.

Імовірність постачання Німеччиною ракет Taurus Україні, Готтшильд назвав політичним рішенням. За його словами, ці ракети мають "великий ефект протистояння" з дальністю польоту понад 500 кілометрів.

Україні потрібно щось подібне для боротьби з логістичними ланцюгами і стратегічними цілями.

"Наразі Україна покриває свою здатність до протистояння іншими видами озброєнь. Однак, з точки зору українців, Taurus був би важливим додатковим компонентом у нинішній ситуації", - сказав очільник MBDA.