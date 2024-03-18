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Науковий центр: У 2024 році показники імпорту в Україну більшості видів сільгосптехніки продовжать знижуватися

29.03.2024 / 16:25
У 2023 році показники імпорту більшості видів сільгосптехніки в Україну суттєво зменшилися порівняно з попереднім роком, а у 2024 році ця тенденція збережеться. Хоча темпи падіння дещо сповільняться, поставки основних видів агромашин продовжать знижуватись.

Про це повідомили в Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки".

Згідно з повідомленням, особливо критична ситуація була з тракторами, зернозбиральними комбайнами та посівними агрегатами.

Зокрема, імпорт тракторів потужністю 37-75 к.с. торік скоротився на 74,4% - до 503 одиниць, у сегменті 75-130 к.с. - на 22,1%, до 1453 штук. Поставки найпотужніших тракторів впали на 6,3% - до 1174 машин.

Кількість ввезених в Україну зернозбиральних комбайнів 2023 року становила 1906 одиниць, що на 9,4% менше, ніж роком раніше. Обсяги імпорту посівної техніки скоротилися на 38,4% - до 2749 агрегатів.

Водночас, після зростання попиту на плуги у 2022 році, торік їх імпорт впав майже вдвічі - до 1332 одиниць. Стабільно низькими були поставки дискових борін та косарок (-8,3 %).

За словами експерта з ІАЕ, основними причинами дефіциту нової сільгосптехніки є руйнація підприємств вітчизняного машинобудування, обмежені можливості для імпорту через війну та вичерпання ресурсів старої техніки в господарствах.

"Враховуючи те, що частина підприємств сільськогосподарського машинобудування знищена, пошкоджена або знаходиться під окупацією, а фізичні обсяги імпорту техніки для аграрних підприємств скорочуються, ситуація з оновленням їх машино тракторного парку значно погіршується", - йдеться в повідомленні.

Наслідками такого зменшення імпорту стане зростання собівартості продукції, зниження ефективності аграрного виробництва та можливі значні втрати врожаю. У 2024 році ситуація навряд чи кардинально поліпшиться, прогнозують в інституті.

Натомість, попит на вживану й відремонтовану сільгосптехніку та запчастини зростатиме та продовжуватиметься практика відновлення та реставрації наявної в господарствах техніки.

імпорт, сільгосптехніка
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