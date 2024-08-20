Войти | Зарегистрироваться
04:29

пятница,
23 августа
Онлайн
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
Країна
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
Країна
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Бізнес

Добові обсяги постачань палива з-за кордону в Україну у серпні зросли на 30%, - ЗМІ

22.08.2024 / 16:25
Імпорт автомобільного бензину в Україні продовжує зростати і у серпні досяг рекордного рівня. Добові обсяги постачань палива з-за кордону у серпні зросли на 30%, досягнувши 4,87 тисячі тонн на добу.

Про це повідомляє Еnkorr.

Зростання імпорту бензинів спостерігається з квітня, однак серпень став піковим місяцем, коли обсяги постачань досягли максимальних значень. Основними причинами такого стрибка стали сезонне збільшення попиту та підготовка ринку до вересневого підвищення акцизу.

Проте учасники ринку вважають, що в кінці місяця темпи постачань можуть зменшитися.

Зростання попиту на внутрішньому ринку забезпечувалося переважно за рахунок збільшення постачань бензину з південного напрямку, зокрема, з Греції. За перші 18 днів серпня імпортери привезли 19,4 тисячі тонн бензину, що на 10,8 тисячі тонн більше порівняно з липнем. Також збільшилися постачання з Румунії, Німеччини та Польщі, тоді як імпорт з Литви знизився через реконструкцію терміналу.

Незважаючи на позитивну динаміку, представники ринку очікують, що після 20 серпня обсяги імпорту бензину можуть почати зменшуватися, оскільки компанії намагалися встигнути завезти паливо до підвищення акцизних ставок.

За попередніми оцінками, серпневий імпорт бензину може скласти близько 120-130 тисяч тонн, хоча на початку місяця прогнозувалося досягнення позначки у 150 тисяч тонн.

бензин, імпорт
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
22 августа
21 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.