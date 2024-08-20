Мінекономіки прогнозує пожвавлення торгівлі між Україною та Великою Британією

Уточнюється, що угода діятиме до 31 березня 2029 року, за винятком двох товарних позицій - яєць і продуктів із м'яса птиці, лібералізацію торгівлі з якими буде продовжено на два роки - до 1 квітня 2026 року.

"Україна також матиме можливість гнучкіше планувати експортну логістику і в перспективі збільшити експорт товарів із високою доданою вартістю", - вважають у Мінекономіки.

У відомстві прогнозують пожвавлення торгівлі між Україною та Великою Британією і нарощування вітчизняними виробниками експорту власної продукції, яка традиційно постачається на британський ринок. Зокрема, йдеться про борошно, зерно, молочну продукцію, м'ясо птиці та напівфабрикати, томатну пасту, мед, кукурудзу, пшеницю, соки, цукор тощо.

Мінекономіки нагадало, що ратифіковану Верховною Радою Угоду №3 у формі обміну листами, якою вносяться зміни до Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії в частині зобов’язань стосовно лібералізації торгівлі, було підписано 8 лютого цього року.