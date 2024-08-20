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Рада ратифікувала угоду між Україною та Південною Кореєю щодо реалізації програми з розширення рухомого складу Укрзалізниці

23.08.2024 / 16:25
Верховна Рада України ратифікувала угоду між урядами України та Південної Кореї, яка відкриє шлях до реалізації програми з розширення рухомого складу "Укрзалізниці" - закупівлі 20 електропоїздів класу Інтерсіті+.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що ця програма вже отримала схвальну оцінку від експертів, залучених корейським Фондом економічного розвитку та співробітництва. Наступні кроки включатимуть узгодження деталей проєкту та угоди на рівні Кабінету міністрів України та фінальне підписання угоди.

"Це стратегічна програма розширення парку поїздів Інтерсіті+, завдяки чому ми зможемо збільшити інтенсивність руху вже на існуючих та відкрити нові швидкісні маршрути", - зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

За його словами, це також додаткова можливість для подорожей 6 млн пасажирів на рік, що закриє сьогоднішню потребу у денному швидкісному русі.

"Дякуємо парламентарям за ратифікацію та працюємо надалі з урядовцями задля успішного підписання угоди", - наголосив він.

Як зазначають в компанії, за попередніми домовленостями загальна вартість програми складатиме близько 450 мільйонів доларів, включаючи сервісне обслуговування поїздів протягом 5 років. Поставка поїздів при цьому можлива у термін 18-24 місяці після підписання угоди.

Також повідомляється, що попередньо корейські виробники зацікавлені й розглянути варіанти часткової локалізації в Україні, що важливо для стимулювання вітчизняної економіки.

Умови кредитування корейським Фондом економічного розвитку та співробітництва є пільговими, враховуючи критичність соціальної складової проєкту (загальний термін – до 40 років, причому виплати тіла кредиту починатимуться лише після перших 10 років).

Укрзалізниця
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